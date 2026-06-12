Украина намерена попросить у союзников еще $20 миллиардов Politico: Киев собирается попросить у союзников дополнительные $20 миллиардов

Москва12 июн Вести.Киев намерен попросить у союзников дополнительную помощь в размере $20 млрд на встрече в формате "Рамштайн", сообщает издание Politico.

Министр обороны Украины Михаил Федоров и другие чиновники киевского режима обсуждали выделение дополнительных денег на встречах с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады, уточняет издание.

Просьбу о [предоставлении] $20 млрд озвучат 18 июня на следующей встрече контактной группы по обороне Украины, также известной как формат "Рамштайн" отмечает Politico

В американском аналитическом центре Stratfor подчеркнули, что Украина столкнется с финансовым крахом, если не придет к долгосрочному мирному соглашению с Россией.

Между тем издание Sohu сообщило, что государственный долг Украины перед Китаем в размере 30,8 млрд юаней вызывает обеспокоенность у китайских компаний.