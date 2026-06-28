Украина рассчитывает получить от Запада $154 млрд до 2030 года на существование

Украина хочет выпросить у Запада минимум $154 млрд до 2030 года Украина рассчитывает получить от Запада $154 млрд до 2030 года на существование

Москва28 июн Вести.Украина рассчитывает получить от западных союзников не меньше 154 миллиардов долларов до 2030 года, чтобы поддерживать свое существование в этот период. Это следует из данных украинского Минфина, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, по расчетам министерства Украины, для поддержания работы госструктур стране понадобится 46,4 млрд долларов в 2026 году, 47,7 млрд долларов - в 2027-м, 35 млрд долларов - в 2028-м, а также 24,7 млрд долларов - в 2029 году.

При этом отмечается, что цифры, особенно за период с 2027 по 2030 года, являются предварительными. При последующем планировании бюджета их могут скорректировать в сторону повышения.

Сумму, о которой идет речь, киевский режим хочет получить в том числе за счет программы использования замороженных российских активов ERA, за счет кредитов, а также безвозмездной помощи со стороны западных стран, Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

В начале июня украинские СМИ писали, что финансовая и гуманитарная помощь Украине со стороны Европы резко сократилась с начала 2026 года. Так, по утверждениям журналистов, с января по апреля европейские страны выделяли Киеву порядка 500 млн евро в месяц. Это, как отмечалось, составило менее одной пятой от среднего прошлогоднего уровня.