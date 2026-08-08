ТАСС: дефицит украинского бюджета в 2026 году достигнет рекордных 35% ВВП

Дефицит бюджета Украины в 2026 году составит рекордные 35% ВВП ТАСС: дефицит украинского бюджета в 2026 году достигнет рекордных 35% ВВП

Москва8 авг Вести.В текущем году отрицательный баланс государственного бюджета Украины может вырасти до исторического максимума и составить 35% валового внутреннего продукта (ВВП), что в денежном выражении превышает 70 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС, сделанные на основе актуальных регуляторных данных Национального банка Украины.

Итоговый размер бюджетного дефицита оказался почти на 30 миллиардов долларов выше показателей, изначально заложенных в финансовом плане страны, который был принят Верховной радой в конце 2025 года.

В первоначальной версии документа дефицит прогнозировался на уровне 18,5% ВВП, что равнялось примерно 42 миллиардам долларов.

Для закрытия возникшей финансовой бреши украинская сторона рассчитывает привлечь масштабную внешнюю поддержку, ключевое место в которой отводится кредитной программе Евросоюза объемом 90 миллиардов евро.

Согласно прогнозам Нацбанка, в 2027 году дефицит госказны Украины сохранится на отметке около 26% ВВП и составит от 50 до 60 миллиардов долларов.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов рассказал, когда в бюджете Украины закончатся деньги.