ВВП Украины сократился в I квартале на 0,7% ВВП Украины падает, долги страны растут

Москва6 мая Вести.Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Украины сократился в I квартале на 0,7% в месячном выражении, сообщает Государственный комитет статистики Украины.

В годовом выражении спад составил в I квартале 0,5%.

Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ) "Бюджетный вестник" государственный долг Украины достигнет в этом году 122,6% ВВП.

При этом к пиковым значениям госдолг страны выйдет в 2027 году - 137,1% ВВП.

Глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что Украина продолжит нуждаться во внешнем финансировании даже в случае успешного урегулирования конфликта. Западные денежные транши покрывают украинский дефицит бюджета, подчеркнула Георгиева.