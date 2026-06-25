ТАСС: дефицит бюджета Украины в 2027 г. увеличится до рекордных 2,04 трлн гривен Дефицит бюджета Украины в 2027 году может достигнуть рекордных 2,04 трлн гривен

Москва25 июн Вести.Дефицит государственного бюджета Украины в 2027 году прогнозируется на уровне рекордного показателя в 2,04 триллиона гривен ($45,49 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов страны.

Это превысит ожидаемый показатель 2026 года, составляющий 1,9 трлн гривен ($42,37 млрд), указывается в сообщении.

В публикации отмечается, что общие расходы Украины достигнут беспрецедентного уровня в 5,04 трлн гривен ($112,39 млрд), тогда как в текущем году они прогнозируются на уровне 4,8 трлн гривен ($106,3 млрд). Для покрытия столь значительного бюджетного разрыва, Киев, по данным источников, рассчитывает на привлечение внешней помощи в размере $47,6 млрд в 2027 году.

Вместе с тем ожидаемые расходы в долларовом эквиваленте несколько снизились относительно конца 2026 года, что объясняется существенным падением курса национальной валюты - гривны - с начала 2026 года. Если на 1 января 2026 года курс составлял 42,35 гривны за доллар, то к 24 июня он достиг 44,88 гривны за доллар. В начале июня курс даже опускался ниже отметки в 49 гривен за доллар, что свидетельствует о волатильности на валютном рынке.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов рассказал, когда в бюджете Украины закончатся деньги.