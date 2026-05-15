Москва15 мая Вести.Дефицит внешнеторгового баланса Индии показал в апреле 2026 года рекордное значение: 28,4 млрд долларов. Это на 1,3 млрд долларов больше, чем годом ранее, сообщило Министерство торговли и промышленности страны.

Отмечается, что власти страны обеспокоены такими показателями. Дефицит оказывает давление на курс рупии и приводит к сокращению валютных резервов.

Траты Индии на импорт существенно выросли за год. Этому поспособствовало резкое увеличение стоимости энергоресурсов на фоне блокировки Ираном Ормузского пролива. Поскольку страна сильно зависела от импорта нефти, газа, СПГ и нефтепродуктов, эскалация на Ближнем Востоке лишила ее возможности покупать в этих странах сырье в прежних объемах.