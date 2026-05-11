Москва11 мая Вести.Резервный банк Индии (RBI), который выполняет функции центрального банка республики, в ускоренном режиме возвращает свои золотые резервы из зарубежных юрисдикций. Об этом пишет The Times of India.

По данным издания, основная часть зарубежных золотых резервов Индии находились в США и Великобритании. Еще три года назад республика хранила на своей территории всего 38% золотых запасов. К марту 2026 года объемы драгметалла выросли до 77%.

Золото репатриируют последовательно. Так, с 2023 по 2025 год RBI вернул в Индию 280 тонн металла, с октября 2025 года по март 2026 – 104,2 тонны.

Авторы статьи предположили, что таким образом Нью-Дели пытается решить сразу несколько задач. В первую очередь речь идет о снижении рисков внезапной заморозки золотовалютных резервов странами Запада. Кроме того, Индия хочет сократить свою зависимость от доллара США и поддержать курс индийской рупии, а также укрепить собственные позиции на случай создания платежной валюты стран БРИКС.

В августе 2025 года Россия возобновила экспорт золота в Индию, осуществив самую крупную отгрузку с 2021 года. Тогда индийские компании импортировали из РФ золото на сумму 23,4 миллиона долларов.