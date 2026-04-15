Москва15 апр Вести.Центральные банки ряда стран в последние месяцы начали активно сокращать свои золотые резервы. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на статистику и комментарии экспертов.

По оценке специалистов, такие действия регуляторов связаны с тем, что рост цен на нефть усиливает нагрузку на экономики стран-импортеров, а повышенная волатильность валют вынуждает власти активнее вмешиваться в работу финансовых рынков.

Центральные банки и некоторые участники рынка заметно увеличили продажи передает телеканал слова руководителя отдела стратегии по металлам трейдинговой компании MKS Pamp Ники Шилс

Наиболее активно распродают золото центральные банки развивающихся стран. Крупнейшим продавцом в текущем году стала Турция: согласно отчету Metals Focus, ее официальные золотые резервы в марте сократились на 131 тонну за счет свопов и прямых продаж, поскольку власти стремились стабилизировать курс лиры. По данным той же компании, Гана также реализовала часть своих золотых резервов для повышения ликвидности. Кроме того, глава Центробанка Польши рассматривал возможность продажи части золотовалютных резервов для финансирования оборонных расходов.

13 апреля сообщалось о том, что цены на золото снижаются почти на 2% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива.