Золото в резервах мировых ЦБ стало главным активом, обогнав евро и US Treasuries Золото обогнало казначейские облигации США в резервах мировых центробанков

Москва3 июн Вести.Европейский центральный банк (ЕЦБ) в докладе "Международная роль евро" представил данные о структурных изменениях в мировых золотовалютных резервах. По итогам 2025 года золото стало главным активом.

По итогам прошлого года доля золотых активов в портфелях центробанков поднялась до 27%. При этом доля казначейских облигаций США снизилась до 22%. На третьем месте с 15% находится евро.

Еще в 2024 году американские госбумаги лидировали с 25%, а золото занимало вторую строчку с 20%. В 2023 году разрыв был еще больше — 26% против 16%.

При этом общая доля всех долларовых активов, включая UST и прочие инструменты в долларах, сейчас составляет 42%.

В ЕЦБ отметили, что рост доли золота объясняется главным образом резким увеличением его цены почти в три раза за последние три года — с 1830 долларов за унцию в 2023-м до 4500 долларов в 2026-м.

Крупнейшими покупателями драгметалла с 2022 года стали регуляторы Китая, Польши, Турции и Индии.

Ранее замглавы Минфина РФ назвал золото лучшей заменой иностранной валюте. При этом, как отметил Алексей Моисеев, интерес россиян пока низкий из-за низкой ликвидности драгметалла.