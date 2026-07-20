Золотые резервы Банка России в июне продолжили снижаться Запасы золота в резервах РФ в июне сократились до 73,4 млн унций

Москва20 июл Вести.По данным Банка России, золотые резервы страны продолжают сокращаться. На 1 июля 2026 года объем монетарного драгметалла в международных резервах составил 73,4 миллиона тройских унций (что эквивалентно примерно 2283 тоннам). Это минимальный показатель с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

За июнь регулятор уменьшил физические запасы золота на 0,4% (на 9,3 тонны). Снижение фиксируется уже шестой месяц подряд. Стоимость золотого запаса за месяц упала на 8,25% — до 298,991 миллиарда долларов, а его доля в структуре международных резервов сократилась с 43,6% до 41,5%.

Согласно статистике Всемирного совета по золоту, в мае 2026 года мировые центробанки в целом нарастили резервы на 41 тонну, однако Россия продолжила сокращение — ее запасы уменьшились на 6 тонн. С начала года наша страна продала 34 тонны золота, доведя общий объём до 2292 тонн. В январе Банк России стал мировым лидером по объёму продаж драгметалла.

Для сравнения: в 2023–2024 годах физические запасы монетарного золота в международных резервах РФ оставались неизменными на уровне 75 миллионов унций (2332,76 тонны). Нынешнее уменьшение отражает как ценовую коррекцию на мировых рынках, так и операционные решения регулятора. При этом за весь 2025 год стоимость золота в резервах выросла на 66,85% благодаря росту мировых цен, хотя физический объем слегка сократился.

В начале июля стоимость фьючерса на золото превысила $4200 впервые с 22 июня.