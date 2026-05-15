Банк России: внешнеторговый профицит России сократился в январе-марте на 18%

Москва15 мая Вести.Профицит внешней торговли России, определенный по методологии платежного баланса, сократился в январе-марте на 18% в годовом выражении до $25,3 млрд, сообщает Банк России.

Так, экспорт составил в марте $41,1 млрд (+ 37,5% в месячном выражении и + 15,8% в годовом выражении), в январе-марте - $98,3 млрд (+ 1,2% в годовом выражении).

Импорт составил в марте $27,1 млрд (+ 9,4% м/м и + 16,9% г/г), в январе-марте - $73 млрд (+ 10% г/г).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ при цене нефти $65 за баррель положительное сальдо внешней торговли России составит в 2026 году $155 млрд, в том числе экспорт - $485 млрд, импорт - $330 млрд.