Москва8 мая Вести.Федеральный бюджет России по итогам первых четырех месяцев 2026 года исполнен с дефицитом в размере 5,877 триллиона рублей, что составляет 2,5% ВВП. Такие предварительные данные представил Минфин РФ.

По данным министерства, доходы бюджета за период сократились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,721 триллиона рублей. Наиболее заметное снижение зафиксировано в нефтегазовом секторе: поступления от нефти и газа упали на 38,3% — до 2,298 триллиона рублей.

Расходы федерального бюджета, напротив, выросли на 15,7% в годовом выражении и достигли 17,598 триллиона рублей. В Минфине объяснили высокий дефицит в начале года опережающим финансированием расходов, связанным с авансированием контрактов и ускоренным распределением бюджетных средств.

В аналогичном периоде 2025 года дефицит бюджета составлял 2,931 триллиона рублей.