Москва27 апр Вести.Суммарный объем дефицита бюджетов субъектов России в 2025 году составил 1,5 трлн рублей. С таким заявлением выступил министр финансов России Антон Силуанов на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

В прошлом году дефицит вырос значительно, где-то с 200-300 млрд рублей для обычных дефицитов консолидированных бюджетов субъектов до 1,5 трлн сказал Силуанов

При этом значительная часть дефицита пришлась на регионы-доноры – около 1,2 трлн рублей. По словам министра, основной причиной увеличения дефицита является снижение поступлений по налогу на прибыль.

Ранее Силуанов заявил, что российские власти не планируют отказываться от бюджетного правила. Напротив, отметил министр, правительство России изучает возможность ужесточить бюджетное правило.