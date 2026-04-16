Силуанов указал на рекордный госдолг стран, наращивающих расходы Глава Минфина РФ указал на рекордный госдолг стран, которые наращивают расходы

Москва16 апр Вести.Множество государств в условиях бюджетного дисбаланса и рекордного госдолга продолжают наращивать расходы, указал в письменном заявлении министр финансов РФ, управляющий МВФ от Российской Федерации Антон Силуанов.

Многие страны по-прежнему проводят несбалансированную фискальную политику - в условиях огромных бюджетных дисбалансов и рекордного госдолга, продолжая наращивать расходы и задолженность для геополитической борьбы написал Силуанов в преддверии заседания международного валютно-финансового комитета

По словам главы Минфина, в странах G7 государственный долг в среднем составляет 128% от валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как в странах с формирующимися рынками этот показатель равняется 77% от ВВП. Он подчеркнул, что это максимальный уровень за последние 55 лет.

Как отметил Силуанов, дальнейшая траектория развития глобальной экономики, по его убеждению, будет определяться способностью государств уменьшить степень неопределенности, а также их возможностью гарантировать макроэкономическую и финансовую стабильность.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), госдолг США при сохранении текущего бюджетного курса Вашингтона к 2031 году достигнет 140% от ВВП, что повлечет за собой риски для стабильности международной финансовой системы. На сегодняшний день объем долговых обязательств США уже превышает историческую отметку в 38,7 триллиона долларов.

Объем российского госдолга, согласно информации, также основанной на данных из доклада МВФ, к концу 2026 года составит 19,1% от ВВП, а к 2031 году увеличится до 29,1% от ВВП.