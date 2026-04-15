МВФ прогнозирует госдолг РФ на уровне 19,1% ВВП в 2026 году и 29,1% в 2031 году

Москва15 апр Вести.Согласно свежему докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованному в среду, государственный долг России к концу 2026 года достигнет 19,1% ВВП, а к 2031 году вырастет до 29,1% ВВП.

В отчете отмечается, что в текущем году этот показатель составит 19,1% ВВП. Далее ожидается ежегодный прирост примерно на 2 процентных пункта, что приведет к 29,1% ВВП через пять лет.

В октябрьском прогнозе МВФ оценивал совокупный госдолг России (федеральный и региональный) на конец 2026 года в 24,8% ВВП, а к 2030 году — в 32,8% ВВП.

По итогам 2025 года госдолг РФ равнялся 35,1 триллиона рублей, или 16,5% ВВП. Министерство финансов прогнозирует 18,6% ВВП на 2026 год и 19,8% на 2028 год. Как неоднократно подчеркивал министр финансов Антон Силуанов, уровень госдолга России не должен превышать 20% ВВП.