Госдолг Украины в 2026 году достигнет 122,6% ВВП

Москва15 апр Вести.В текущем году государственный долг Украине достигнет 122,6% ВВП, сказано в докладе Международного валютного фонда (МВФ) "Бюджетный вестник".

Он был представлен в Вашингтоне в рамках очередной сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

Согласно ожиданиям аналитиков МВФ, пиковое значение госдолга выйдет в 2027 году - 137,1% ВВП. После этого показатель начнет постепенно снижаться: в 2028 году — до 135,5%, в 2029-м — до 131,9%, в 2030-м — до 125,7%, а к 2031 году опустится до 119,6% ВВП.

По данным Государственной таможенной службы Украины, дефицит торгового баланса в стране в первом квартале 2026 года достиг 13,3 миллиарда долларов.