СМИ узнали о договоренности Киева с кредиторами об отсрочке платежей по госдолгу

Кредиторы освободили Украину от обязательств выплат по госдолгу до 2030 года

Москва17 апр Вести.Киев достиг договоренности о переносе сроков выплат по финансовым обязательствам Украины перед кредиторами из "Большой семерки" (G7).

Министр финансов Украины Сергей Марченко и представители кредиторов из стран G7 и Парижского клуба подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

Документ предусматривает отсрочку выплат по государственному и гарантированному государством долгу. Меморандум позволяет отложить обслуживание и погашение долговых обязательств до конца февраля 2030 года. Выплаты будут осуществляться в период с 2035 по 2039 год равными полугодовыми платежами.

15 апреля Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз, согласно которому государственный долг Украины в 2026 году достигнет 122,6% ВВП, а к 2027-му увеличится до 137,1%. Организация также отметила, что задолженность Киева продолжит увеличиваться. В 2025 году этот показатель уже резко вырос — с 89,7 до 108,7% ВВП.

Ранее украинские СМИ писали, что следующие три года страна будет выплачивать за долги около 10,4% ВВП — 28,2 миллиарда долларов.