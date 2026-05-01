Fitch: госдолг США может превысить 120% их ВВП к 2027 году

США рискуют столкнуться с госдолгом, превышающим 120% ВВП к следующему году Fitch: госдолг США может превысить 120% их ВВП к 2027 году

Москва1 мая Вести.Размер государственного долга США к 2027 году может превысить 120% их ВВП, следует из доклада Международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Оно прогнозирует, что в этом и следующем году дефицит американского госбюджета составит 7,9% ВВП.

Аналитики агентства исходят из того, что к 2027 году "и без того высокий уровень госдолга" превысит 120% ВВП.

В настоящее время госдолг США превышает $39,1 трлн, что составляет более $114 тыс. на жителя страны.

Номинальный ВВП страны находится в районе отметки в $32,3 трлн.

Ранее сообщалось, что госдолг России по итогам 2025 года стал самым низким среди стран G20.