Госдолг США может перевалить за $41,1 трлн уже в 2027 году

США могут достичь потолка госдолга в $41,1 трлн в 2027 году Госдолг США может перевалить за $41,1 трлн уже в 2027 году

Москва5 июн Вести.Государственный долг США с высокой вероятностью достигнет законодательно установленного лимита в $41,1 в период с конца зимы до середины лета 2027 года, если американский Конгресс не примет превентивных мер, следует из доклада вашингтонского Центра двухпартийной политики.

В июле 2025 года потолок госдолга США был повышен на $5 трлн – с $36,1 трлн до $41,1 трлн. С тех пор долг вырос еще на $2,9 трлн, перекрыв более половины от добавленного лимита заимствований, говорится в документе.

По оценкам аналитиков, если Конгресс не примет меры, Соединенные Штаты, "скорее всего, вновь достигнут потолка госдолга в какой-то момент между концом зимы и серединой лета 2027 года".

После достижения потолка Белый дом сможет еще в течение примерно шести-девяти месяцев применять чрезвычайные финансовые меры, избегая дефолта. Однако затем США "больше не смогут своевременно выполнять свои финансовые обязательства в полном объеме". Чтобы не допустить этого, Конгрессу и администрации президента США Дональда Трампа, по всей видимости, снова придется решать вопрос о повышении лимита.

Среди ключевых факторов, ускоряющих достижение потолка госдолга, аналитики называют расходы на войну против Ирана, которые, по последним оценкам Пентагона, составили $29 млрд, а также потенциальные поступления от введенных Трампом товарных пошлин и потенциальные расходы на их компенсацию.

Конфликт с Ираном резко ускорил рост американского госдолга: с момента начала военной операции 28 февраля он вырос на $406 млрд и превысил отметку в $39,2 трлн.

Реальные затраты США на войну, по данным независимого портала Iran War Cost Tracker, значительно превышают цифры Пентагона и составляют уже свыше $100 млрд.