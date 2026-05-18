Москва18 мая Вести.С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке американский государственный долг увеличился на 450 миллиардов долларов и составил более 39,2 триллиона долларов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на анализ данных портала US Debt Clock.

В беседе с изданием эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе объяснила увеличение госдолга тем, что боевые действия на Ближнем Востоке усилили давление на показатели. Вместе с тем, как отметила управляющий партнер агентства BMT Consult Екатерина Косарева, дополнительную нагрузку на американский бюджет создали расходы на поддержку военной активности Израиля против Ирана.

При этом профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко высказал мнение, что к таким показателями привели в том числе бюджетный дефицит и увеличение затрат на обслуживание уже накопленных обязательств.

Ранее заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев заявил, что ближневосточный конфликт выбил мировую экономику из нормального состояния на год.