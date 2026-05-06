США оказались в двойственной ситуации из-за кризиса на Ближнем Востоке Эксперт Тимонин: США оказались в двойственной ситуации из-за конфликта с Ираном

Москва6 мая Вести.США оказались в двойственной ситуации из-за кризиса на Ближнем Востоке. Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель проектов компании "Иплемента" Иван Тимонин.

Он объяснил, что экспорт нефти из США достиг рекордных 6,5 млн баррелей в сутки.

Для Соединенных Штатов ситуация очень двойственная. То есть как поставщик энергоресурсов США, безусловно, в выигрыше, то есть их нефть, нефтепродукты и СПГ частично замещают запертые в проливе ближневосточные объемы. То есть, по состоянию на середину апреля экспорт американской серой нефти достиг рекордных 6,5 млн баррелей в сутки. Что еще более важно: Соединенные Штаты экспортируют не только нефть. Экспорт нефтепродуктов был еще выше: почти 8 млн баррелей в сутки рассказал эксперт

Он добавил, что США получают сверхприбыль, поскольку являются поставщиками нефти, но для их населения рост цен на топливо является болезненным.

Все это, естественно, на экономику производителей, экспортеров нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов транслируется позитивно. То есть производители нефти, особенно ориентированные на экспорт НПЗ, трейдеры, порты, танкерная логистика, СПГ-компании в Соединенных Штатах в плюсе. Но в то же время для внутреннего рынка США это болезненно объяснил Тимонин

Ранее издание Bloomberg писало, что за девять недель конфликта на Ближнем Востоке США экспортировали более 250 млн баррелей нефти.