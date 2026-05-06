Москва6 маяВести.США оказались в двойственной ситуации из-за кризиса на Ближнем Востоке. Такое мнение ИС "Вести" озвучил руководитель проектов компании "Иплемента" Иван Тимонин.
Он объяснил, что экспорт нефти из США достиг рекордных 6,5 млн баррелей в сутки.
Для Соединенных Штатов ситуация очень двойственная. То есть как поставщик энергоресурсов США, безусловно, в выигрыше, то есть их нефть, нефтепродукты и СПГ частично замещают запертые в проливе ближневосточные объемы. То есть, по состоянию на середину апреля экспорт американской серой нефти достиг рекордных 6,5 млн баррелей в сутки. Что еще более важно: Соединенные Штаты экспортируют не только нефть. Экспорт нефтепродуктов был еще выше: почти 8 млн баррелей в суткирассказал эксперт
Он добавил, что США получают сверхприбыль, поскольку являются поставщиками нефти, но для их населения рост цен на топливо является болезненным.
Все это, естественно, на экономику производителей, экспортеров нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов транслируется позитивно. То есть производители нефти, особенно ориентированные на экспорт НПЗ, трейдеры, порты, танкерная логистика, СПГ-компании в Соединенных Штатах в плюсе. Но в то же время для внутреннего рынка США это болезненнообъяснил Тимонин
Ранее издание Bloomberg писало, что за девять недель конфликта на Ближнем Востоке США экспортировали более 250 млн баррелей нефти.