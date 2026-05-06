Bloomberg: экспорт нефти из США достиг 250 млн баррелей за девять недель

Bloomberg: США за девять недель экспортировали более 250 млн баррелей нефти Bloomberg: экспорт нефти из США достиг 250 млн баррелей за девять недель

Москва6 мая Вести.Объем нефти, экспортированный Соединенными Штатами за последние девять недель, преодолел отметку в 250 миллионов баррелей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Подчеркивается, что Штаты возглавили список крупнейших нефтяных экспортеров, обогнав Саудовскую Аравию.

В общей сложности за последние девять недель из американских скважин и хранилищ за рубеж было отправлено более 250 миллионов баррелей сырой нефти говорится в материале

Издание отмечает, что Штаты стали "спасательным кругом" для мировых потребителей на фоне сокращения ближневосточных поставок.

Ранее президента США Дональд Трамп заявил, что Штаты реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Он также отметил, что Вашингтон и Каракас эффективно сотрудничают в сфере продажи нефти и газа.