Трамп: США уже реализовали 100 млн баррелей нефти из Венесуэлы Трамп рассказал, какой объем венесуэльской нефти США уже реализовали

Москва2 мая Вести.США уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти, которая была направлена на переработку в Техас. В течение следующего месяца планируют удвоить этот объем. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своего выступления на форуме во Флориде.

У нас прекрасные отношения с Венесуэлой. Мы уже продали 100 миллионов баррелей нефти. Она поступит в Техас и будет переработана там же. 100 миллионов баррелей у нас уже есть, и еще 100 миллионов баррелей будут в течение следующего месяца рассказал Трамп

В апреле Дональд Трамп заявил, что США и Венесуэла сейчас эффективно сотрудничают в сфере продажи нефти и газа.

До этого Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на ряд сделок с участием государственной нефтегазовой компании Венесуэлы для экспорта нефти на американский рынок.