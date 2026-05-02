Москва2 маяВести.США уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти, которая была направлена на переработку в Техас. В течение следующего месяца планируют удвоить этот объем. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своего выступления на форуме во Флориде.
У нас прекрасные отношения с Венесуэлой. Мы уже продали 100 миллионов баррелей нефти. Она поступит в Техас и будет переработана там же. 100 миллионов баррелей у нас уже есть, и еще 100 миллионов баррелей будут в течение следующего месяцарассказал Трамп
В апреле Дональд Трамп заявил, что США и Венесуэла сейчас эффективно сотрудничают в сфере продажи нефти и газа.
До этого Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на ряд сделок с участием государственной нефтегазовой компании Венесуэлы для экспорта нефти на американский рынок.