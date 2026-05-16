Трамп рассказал о высоких доходах США от продаж нефти Венесуэлы

Москва16 мая Вести.Соединенные Штаты Америки заработали большое количество финансовых средств на продажах венесуэльской нефти.

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News​​​.

Мы заработали целое состояние с их нефтью подчеркнул глава Белого дома

Ранее Трамп заявлял, что США уже реализовали 100 миллионов баррелей венесуэльской нефти, которая была направлена на переработку в Техас. В течение мая 2026 года планируется удвоить этот объем.

До этого Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на ряд сделок с участием государственной нефтегазовой компании Венесуэлы для экспорта нефти на американский рынок.