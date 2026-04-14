Москва14 апр Вести.Американские власти с января 2026 года успешно реализовали на рынке порядка 150 миллионов баррелей венесуэльской нефти, сообщил министр энергетики США Крис Райт.

Такие данные он озвучил на экономической конференции издания Semafor в Вашингтоне.

Итак, если говорить в округленных цифрах, с 3 января было продано, вероятно, около 150 миллионов баррелей венесуэльской нефти. Возможно, чуть больше, но примерно столько сказал он

3 января США провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские военные вывезли его в Нью-Йорк, где он предстал перед федеральным судом. Вину лидер Боливарианской Республики не признал.

С того момента администрация США Дональда Трампа установила контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы, о чем американский лидер сам и заявлял.

По словам Райта, этот контроль может быть прекращен до конца президентского срока Дональда Трампа в 2029 году. Однако недавние слова главы Белого дома о том, что тот мог бы баллотироваться в президенты Венесуэлы, заставляют в этом сомневаться. Трамп также не прочь сделать Боливарианскую Республику новым штатом США.