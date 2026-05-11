Москва11 мая Вести.Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м американским штатом. Об этом заявил журналист телеканала Fox News Билл Мелуджин на своей странице в соцсети X.

По его словам, глава Белого дома рассказал об этом во время телефонного разговора с репортером телеканала Джоном Робертсом.

Президент Трамп сообщил моему коллеге с Fox News Джону Робертсу в телефонном разговоре только что, что он "всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США" говорится в публикации

Мелуджин уточнил, что Трамп мотивировал свои намерения наличием в Венесуэле нефти на 40 трлн долларов и тем, что жители страны любят его.

Ранее Трамп допустил, что может стать президентом Венесуэлы. По словам главы Белого дома, он – самый популярный политик у венесуэльцев на данный момент.