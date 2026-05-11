Родригес заявила, что Венесуэла никогда не станет 51-м штатом США

Москва11 мая Вести.Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес категорически отвергла возможность того, что республика когда-нибудь войдет в состав США в качестве 51-го штата.

Об этом нет речи и никогда не будет речи, потому что, если что и есть у венесуэльцев, так это любовь к нашему процессу независимости, и мы будем продолжать защищать целостность, суверенитет, независимость заявила Родригес журналистам после выхода из Международного суда в Гааге

Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает о том, что страны в настоящее время работают над дипломатической повесткой сотрудничества, и добавила, что именно таким она видит "общий путь" с Вашингтоном.

Ранее журналист телеканала Fox News Билл Мелуджин сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с его коллегой заявил, что "всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США", мотивируя это наличием в стране нефти на 40 трлн долларов и тем, что жители страны любят его.