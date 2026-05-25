СМИ сообщают о быстром сокращении запасов нефти в США Newsweek: нефтяные резервы США снижаются на фоне конфликта с Ираном

Москва25 мая Вести.Запасы нефти в США продолжают быстро сокращаться на фоне конфликта с Ираном, роста экспорта и использования стратегических резервов. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на данные Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) и экспертов.

По информации издания, объемы сырой нефти в американских хранилищах уменьшаются уже несколько недель подряд. Одновременно США наращивают экспорт нефти и использует стратегический нефтяной резерв (SPR), чтобы смягчить последствия нестабильности на мировом энергетическом рынке.

Newsweek напоминает, что в марте администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах высвободить около 172 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в течение 120 дней.

В Белом доме объясняли это решение стремлением снизить цены на энергоносители и стабилизировать ситуацию на мировых рынках на фоне обострения напряженности вокруг Ирана.

Ранее газета Financial Times сообщила, что американцы потратили на бензин почти на 40% больше в сравнении с прошлым годом из-за перебоев в поставках сырья на фоне конфликта на Ближнем Востоке.