США изучат добычу нефти под своими военными базами Bloomberg: США могут начать добывать нефть под своими военными базами

Москва7 мая Вести.Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность добычи нефти под своими военными базами и другими объектами Пентагона для восполнения стратегического резерва, истощенного после конфликта с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Запасы нефти под американскими базами оцениваются в 29,4 млрд баррелей. Также под ними могут находиться около 11 трлн кубометров природного газа.

По данным агентства, добыча нефти на военных объектах не снизит подскочившие цены на энергоресурсы, но позволит Пентагону не зависеть от закупок у частных компаний.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 7%.