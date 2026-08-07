Москва7 авгВести.Американский лидер Дональд Трамп распорядился провести новые расследования в связи с разглашением информации о запасах боеприпасов Соединенных Штатов. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).
Публикации в СМИ об истощении арсеналов Пентагона, как отмечается, появились на фоне заверений администрации Трампа о том, что у Вашингтона есть все необходимое для борьбы с Тегераном.
Трамп выдвинул это требование после нескольких недель публикаций в СМИ, описывающих истощение запасов боеприпасовговорится в материале
Накануне телеканал CNN передал, что американский лидер разозлился после того, как СМИ начали распространять информацию об истощении запасов боеприпасов. В частных беседах Трамп заявлял, что подобная информация создает впечатление слабости Вашингтона.
Ранее издание The Washington Post написало, что глава Белого дома потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет.
Между тем сам Трамп заявил, что Штаты обладают огромными запасами боеприпасов, а тем, кто распространяет заявления об их дефиците, грозит тюремный срок.