Москва7 авг Вести.Американский лидер Дональд Трамп распорядился провести новые расследования в связи с разглашением информации о запасах боеприпасов Соединенных Штатов. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

Публикации в СМИ об истощении арсеналов Пентагона, как отмечается, появились на фоне заверений администрации Трампа о том, что у Вашингтона есть все необходимое для борьбы с Тегераном.

Трамп выдвинул это требование после нескольких недель публикаций в СМИ, описывающих истощение запасов боеприпасов говорится в материале

Накануне телеканал CNN передал, что американский лидер разозлился после того, как СМИ начали распространять информацию об истощении запасов боеприпасов. В частных беседах Трамп заявлял, что подобная информация создает впечатление слабости Вашингтона.

Ранее издание The Washington Post написало, что глава Белого дома потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет.

Между тем сам Трамп заявил, что Штаты обладают огромными запасами боеприпасов, а тем, кто распространяет заявления об их дефиците, грозит тюремный срок.