Трамп пообещал "долгий тюремный срок" за слухи о дефиците ракет в США

Трамп опроверг дефицит ракет в США и пригрозил тюрьмой за распространение слухов Трамп пообещал "долгий тюремный срок" за слухи о дефиците ракет в США

Москва6 авг Вести.США обладают огромными запасами боеприпасов, а тем, кто распространяет заявления об их дефиците, грозит долгий тюремный срок. Соответствующее заявление опубликовал президент страны Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, американские оборонные компании строят самое большое количество заводов и фабрик в истории страны.

США обладают огромными запасами боеприпасов, особенно определенных типов. Кроме того, большие объемы производятся и поставляются в США по мере необходимости ... Лица, распространяющие эти предательские заявления, преследуются. Им грозят длительные тюремные сроки написал Трамп

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на "осведомленные источники" сообщило, что американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи кабинета министров в Кэмп-Дэвиде потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет, которая теперь угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана.