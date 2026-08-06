Москва6 авг Вести.Американский лидер Дональд Трамп на встрече кабинета министров в Кэмп-Дэвиде на этой неделе потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Недовольство президента США Дональда Трампа ходом войны с Ираном вылилось в конфликт в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе: он потребовал от Пита Хегсета объяснить, почему, по всей видимости, его ввели в заблуждение относительно серьезной нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана отмечается в публикации

По данным издания, Трамп заявил, что считал проблему с боеприпасами уже решенной, однако столкнулся с информацией о дефиците управляемых ракет большой дальности и зенитных ракет-перехватчиков. Именно это, по данным источников The Washington Post, стало одной из причин, по которой Трамп в последние дни отказался от нанесения дополнительных массированных ударов по Ирану.

В ходе встречи в Кэмп-Дэвиде Хегсет, как сообщается, отверг претензии Трампа и возложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Стивена Файнберга, заявив, что тот не обеспечил президента полной информацией о состоянии запасов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские военные исчерпали почти 80% своих ракет-перехватчиков для ключевой системы ПРО THAAD, а высшее военное командование США предупреждает, что запасы боеприпасов Пентагона находятся "на опасно низком уровне".