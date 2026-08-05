Трамп не дал Зеленскому ракеты-перехватчики для систем Patriot FT: Трамп отказал Зеленскому в ракетах-перехватчиках для систем Patriot

Москва5 авг Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в дополнительных поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

В ходе встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп отказал Зеленскому в предоставлении сотен дополнительных перехватчиков Patriot уточняет издание

В публикации говорится, что Трамп мотивировал это решение тем, что США и самим не хватает таких ракет на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Тем не менее, несмотря на сомнения Трампа, США продолжают переговоры о производстве ракет Patriot на Украине, о чем сообщает Reuters. Издание пишет, что никакого распоряжения остановить переговоры не поступало, поэтому Вашингтон рассматривает сразу несколько вариантов сотрудничества.

Одним из наиболее вероятных вариантов считается производство отдельных компонентов на территории Украины с их последующей окончательной сборкой в Германии. Также рассматривается возможность подключения Киева к совместной американо-европейской программе производства ракет Patriot и участия в выпуске новой, более дешевой модификации перехватчика PAC-3 ACE.