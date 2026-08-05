BZ: вероятность поставок ракет-перехватчиков на Украину упала до минимума

В Германии сообщили о дефиците ракет-перехватчиков для Украины BZ: вероятность поставок ракет-перехватчиков на Украину упала до минимума

Москва5 авг Вести.У Украины почти не осталось шансов получить ракеты-перехватчики от европейских союзников. У Киева осталась лишь одна ракета PAC‑3 Patriot, а перспективы дополнительных поставок почти равны нулю.

Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung. В материале указывается, что глава киевского режима Владимир Зеленский вел переговоры с президентом США Дональдом Трампом о предоставлении лицензии на производство перехватчиков, но получил отказ.

В Европе же исчерпаны резервы соответствующего вооружения, поэтому ЕС не в состоянии существенно помочь Киеву.

По словам авторов статьи, на фоне наращивания ракетной активности Россией Украина оказалась в затруднительном положении.

Зеленский столкнулся с проблемой, для которой нет решения заключается в публикации

Ранее газета The Washington Post писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой ракет для ЗРК Patriot.