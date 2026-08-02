ВСУ катастрофически не хватает ракет для ПВО WP: Украине критически не хватает ракет-перехватчиков для Patriot

Москва2 авг Вести.Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой ракет для ЗРК Patriot. Об этом пишет The Washington Post (WP).

В материале говорится, что удары ВС РФ "значительно усилились за последние месяцы", а ракеты-перехватчики для система Patriot — это "единственная надежда Украины" им противостоять.

Однако перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает, поскольку их количество, и без того скудное, значительно сократилось из-за войны с Ираном сказано в статье

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказался передавать Украине права на производства ракет Patriot из опасений, что это оружие может быть использовано против самого Вашингтона.