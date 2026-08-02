Москва2 авгВести.Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой ракет для ЗРК Patriot. Об этом пишет The Washington Post (WP).
В материале говорится, что удары ВС РФ "значительно усилились за последние месяцы", а ракеты-перехватчики для система Patriot — это "единственная надежда Украины" им противостоять.
Однако перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает, поскольку их количество, и без того скудное, значительно сократилось из-за войны с Ираномсказано в статье
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказался передавать Украине права на производства ракет Patriot из опасений, что это оружие может быть использовано против самого Вашингтона.