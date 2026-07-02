ВСУ пожаловались на дефицит ракет для Patriot Спикер воздушных сил Игнат: на Украине не хватает ракет Patriot

Москва2 июл Вести.ВСУ испытывают дефицит боеприпасов для зенитных ракетных систем Patriot. Об этом украинским СМИ сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат.

Он добавил, что наибольшую опасность представляют баллистические ракеты.

Что касается баллистики, понятно, что это слабое место на сегодняшний день … Сейчас что работает? Это либо пассивная защита – укрытия, защитные сооружения, либо активная защита – системы Patriot и, основное, ракеты к ним … Ракеты – это то, что нам крайне необходимо добавил Игнат

Между тем 2 июля министр обороны Украины Михаил Федоров разослал письма почти 40 странам с просьбой предоставить боеприпасы для Patriot. Он написал, что ракеты нужны срочно.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и области. Целями стали предприятия, где собирали ракеты "Фламинго" и дроны "Лютый", а также объекты топливно-энергетического комплекса, которыми пользуются ВСУ.

Российские власти не раз предупреждали, что накачка Украины оружием будет иметь негативные последствия.