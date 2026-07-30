Москва30 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог получить от американского лидера Дональда Трампа четких гарантий по поставкам Украине ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина.
Стефанишина заявила журналистам, каких-либо обязательств с американской стороны по поводу ракет не было.
На встрече присутствовал (глава Пентагона – прим. ред.) Пит Хегсет, и твердых обязательств не было из-за общего дефицита (боеприпасов у США – прим. ред.)приводит слова украинского посла РИА Новости
Вечером 28 июля Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, мероприятие носило закрытый характер. Украинский политик утверждал, что президент США согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Сам Трамп отметил, что обсудил с Зеленским необходимость завершения конфликта на Украине, а впоследствии назвал встречи с главой киевского режима и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху "очень продуктивными".
Интернет-портал Axios сообщал о запросе Зеленского на срочную поставку 300 ракет для систем Patriot к зиме. В Вашингтоне неоднократно указывали на нехватку таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей.
Российские официальные лица, в свою очередь, заявляют, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. В Кремле неоднократно заявляли, что наращивание военной помощи Украине со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.