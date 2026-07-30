Посол Украины в США заявила, что Трамп не обещал Зеленскому зенитные ракеты

Украинский посол в США пояснила "обещание" Трампа поставить Киеву ракеты Посол Украины в США заявила, что Трамп не обещал Зеленскому зенитные ракеты

Москва30 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог получить от американского лидера Дональда Трампа четких гарантий по поставкам Украине ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

Стефанишина заявила журналистам, каких-либо обязательств с американской стороны по поводу ракет не было.

На встрече присутствовал (глава Пентагона – прим. ред.) Пит Хегсет, и твердых обязательств не было из-за общего дефицита (боеприпасов у США – прим. ред.) приводит слова украинского посла РИА Новости

Вечером 28 июля Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, мероприятие носило закрытый характер. Украинский политик утверждал, что президент США согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Сам Трамп отметил, что обсудил с Зеленским необходимость завершения конфликта на Украине, а впоследствии назвал встречи с главой киевского режима и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху "очень продуктивными".

Интернет-портал Axios сообщал о запросе Зеленского на срочную поставку 300 ракет для систем Patriot к зиме. В Вашингтоне неоднократно указывали на нехватку таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей.

Российские официальные лица, в свою очередь, заявляют, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. В Кремле неоднократно заявляли, что наращивание военной помощи Украине со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.