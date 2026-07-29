Москва29 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа передать Украине 300 ракет Patriot на зимний период. Об этом он заявил в интервью Axios.
По словам Зеленского, Трамп обещал помочь Украине, но дал понять, что США также нуждаются в ракетах-перехватчиках в связи с обострением ситуации в Иране.
Зеленский попросил президента Трампа о срочной поставке "зимнего пакета" зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы предотвратить российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуруговорится в публикации
Ранее глава киевского режима заявил, что вопроса о возвращении Крыма нет в украинской повестке дня.