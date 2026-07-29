Axios: Зеленский запросил у США 300 ракет Patriot на зимний период

Зеленский призвал Трампа передать 300 ракет Patriot на зимний период Axios: Зеленский запросил у США 300 ракет Patriot на зимний период

Москва29 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа передать Украине 300 ракет Patriot на зимний период. Об этом он заявил в интервью Axios.

По словам Зеленского, Трамп обещал помочь Украине, но дал понять, что США также нуждаются в ракетах-перехватчиках в связи с обострением ситуации в Иране.

Зеленский попросил президента Трампа о срочной поставке "зимнего пакета" зенитных ракетных комплексов Patriot, чтобы предотвратить российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру говорится в публикации

Ранее глава киевского режима заявил, что вопроса о возвращении Крыма нет в украинской повестке дня.