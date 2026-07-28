Зеленского завели в Белый дом с бокового входа, а не парадного

Зеленского завели в Белый дом с бокового входа Зеленского завели в Белый дом с бокового входа, а не парадного

Москва28 июл Вести.Владимира Зеленского, который приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, препроводили в Западное крыло с бокового входа, а не парадного подъезда. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

Главу киевского режима заметил один из фотографов, когда тот входил через боковой вход в здание.

Почему было принято такое решение, не уточняется.

Встреча Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Белого дома началась днем во вторник, 28 июля. Как ожидается, они проведут короткую беседу без журналистов.