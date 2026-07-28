Зеленский и Трамп обсудили производство ракет-перехватчиков Зеленский: Украина и США обсудили производство перехватчиков для систем Patriot

Москва28 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете обсудили производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что обсудил с Трампом дальнейшую совместную работу в сфере дипломатии.

Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации написал в посте Зеленский

Кроме того, глава киевского режима выразил соболезнования Трампу в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который, по его словам, являлся "настоящим другом Украины".

Встреча прошла 28 июля в Белом доме. Зеленского завели в здание с бокового входа, а не парадного подъезда.