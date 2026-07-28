Зеленский прилетел в США для обсуждения новой помощи Киеву

Зеленский прибыл в США для переговоров с Трампом Зеленский прилетел в США для обсуждения новой помощи Киеву

Москва28 июл Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США для участия в переговорах о поставках Украине военной помощи.

Об этом сам Зеленский заявил в своем Telegram-канале. Он планирует принять участие в церемонии почтения памяти сенатора Линдси Грэма, известного своей антироссийской деятельностью.

Глава Украины также намерен добиться новых военных поставок для ВСУ, в том числе заполучить ракеты Patriot.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским пройдет 28 июля в 16:30 по московскому времени в Овальном кабинете.