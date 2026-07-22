Депутат Рады Железняк заявил, что Зеленский посетит США до 26 июля Депутат Рады Железняк: Зеленский отправится в США до конца недели

Москва22 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вылетит в США до 26 июля. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, Зеленский намерен встретится по "мирному треку" и посетить похороны американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Уже на этой неделе … (Владимир Зеленский – прим. ред.) с командой отправятся в командировку в США написал Железняк в своем Telegram-канале

Депутат предположил, что командировка Зеленского в США продлится почти неделю. По результатам переговоров, возможно, состоится встреча главы киевского режима с американским президентом Дональдом Трампом. Во время визита ожидать каких-либо решений по кадровым вопросам на Украине не стоит, заверил Железняк.

Ранее Зеленский подписал ряд указов о смене военного руководства Украины.