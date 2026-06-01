Москва1 июнВести.Киев ожидает визита американской делегации, заявил украинским журналистам руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Он также подчеркнул, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине продолжается.
Ждем сейчас в ближайшее время визита американской делегациисказал Буданов
Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что в Киеве ожидают визита официальной делегации США для обсуждения мирного процесса.