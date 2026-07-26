Москва26 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может вылететь в США в воскресенье, 26 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

28 июля у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Судя по подготовке самолета, президент [Зеленский] и его свита сегодня вылетают в США написал Железняк

Он добавил, что в связи с этим в ближайшее время не стоит ожидать "каких-либо радикальных кадровых решений".

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский 28 июля проведет в США встречу с Трампом. Во время поездки Зеленский также планирует посетить похороны сенатора Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).