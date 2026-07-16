Москва16 июлВести.Организаторы похорон американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложили провести официальную церемонию прощания в центральном зале Капитолия — ротонде, где традиционно проходят траурные мероприятия в связи с кончиной бывших президентов США.
Об этом сообщила газета Post and Courier, ссылаясь на сенатора Тима Скотта.
Он подтвердил, что возможность размещения в Капитолии гроба с телом Грэма для проведения торжественной церемонии действительно рассматривается.
Газета сообщила, что подготовка к траурным мероприятиям сталкивается с трудностями из-за большого числа иностранных лидеров, желающих лично посетить церемонию и почтить память политика.
По словам Скотта, в настоящее время организаторы похорон занимаются согласованием графика прибытия зарубежных делегаций с временем, когда для проведения службы сможет открыться Вашингтонский национальный собор.
Сенатор Грэм скончался 11 июля в своем доме в Вашингтоне на 72-м году жизни после внезапной непродолжительной болезни. Сообщалось, что причиной смерти политика, предположительно, стал разрыв аорты.
Незадолго до смерти сенатор планировал представить доработанный законопроект о санкциях в отношении России.