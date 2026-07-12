Грэм после поездки в Киев хотел представить новый пакет санкций против РФ Сенатор Грэм хотел представить новый пакет санкций против России

Москва12 июл Вести.Незадолго до своей смерти сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) планировал представить новый законопроект о санкциях против России. Об этом пишет издание Financial Times.

Конгрессмен Майкл Маккол рассказал газете о диалоге, который произошел у него с Грэмом в субботу, 11 июля, во время пребывания в отеле Hilton в Киеве.

Они обсудили новый законопроект о санкциях против России, который они представят по возвращении в Вашингтон. Грэм должен был дать интервью телеканалу NBC в воскресенье говорится в тексте Financial Times

Грэм скончался от непродолжительной болезни. Причиной смерти стала остановка сердца. Свои соболезнования выразил президент США Дональд Трамп. Он назвал его "одним из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал" и трудолюбивым патриотом.

Как пишет Reuters, во время избирательной кампании 2016 года, в которой Грэм, как и многие другие республиканцы, проиграл президентские праймериз Трампу, написал в социальных сетях: "Если мы выдвинем Трампа, нас уничтожат... и мы этого заслужим".

В 2015 году Грэм заявил CNN, что Трамп — "разжигатель расовой ненависти, ксенофоб и религиозный фанатик", добавив: "Он не представляет мою партию. Он не представляет ценности, за которые борются мужчины и женщины в военной форме".