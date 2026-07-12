Москва12 июлВести.Сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) незадолго до смерти заявил, что Белый дом якобы поддержал его план по введению пошлин против покупателей российской нефти. Об этом сообщила журналист CBS Маргарет Бреннан.
По ее словам, последний разговор с сенатором состоялся в пятницу по телефону.
Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом, наконец, поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефтинаписала Бреннан в социальной сети X
Белый дом информацию о поддержке его инициативы пока не комментировал.
В воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм скончался в возрасте 71 года после внезапной непродолжительной болезни. Американские СМИ писали, что причиной смерти стал сердечный приступ.
В последние месяцы он активно выступал за ужесточение санкционного давления на Россию, поддержку Киева и призывал к усилению военных действий против Ирана. Грэм продвигал инициативу о введении пошлин в 500% на импорт товаров против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.