CBS: Грэм перед смертью заявил о поддержке его плана по санкциям против нефти РФ

Грэм перед смертью утверждал, что Белый дом поддержал его санкции против России CBS: Грэм перед смертью заявил о поддержке его плана по санкциям против нефти РФ

Москва12 июл Вести.Сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) незадолго до смерти заявил, что Белый дом якобы поддержал его план по введению пошлин против покупателей российской нефти. Об этом сообщила журналист CBS Маргарет Бреннан.

По ее словам, последний разговор с сенатором состоялся в пятницу по телефону.

Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом, наконец, поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти написала Бреннан в социальной сети X

Белый дом информацию о поддержке его инициативы пока не комментировал.

В воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм скончался в возрасте 71 года после внезапной непродолжительной болезни. Американские СМИ писали, что причиной смерти стал сердечный приступ.

В последние месяцы он активно выступал за ужесточение санкционного давления на Россию, поддержку Киева и призывал к усилению военных действий против Ирана. Грэм продвигал инициативу о введении пошлин в 500% на импорт товаров против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.