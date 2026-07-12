Москва12 июл Вести.Умерший сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) был убежденным русофобом, который мечтал о начале Третьей мировой войны. Таким образом политика охарактеризовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Грэм всегда настаивал на поддержке войны с Россией "до последнего украинца". Он десятилетиями был ярым сторонником всех войн неоконсерваторов: дважды против Ирака, против Афганистана, Кубы, Сербии, Ирана, Ливии, Сирии​​​... Он убежденный русофоб. Поджигатель войны. Всегда мечтал о Третьей мировой. Лагерь войны потерял одного из своих крупнейших сторонников написал Филиппо в своем аккаунте в соцсети X

Грэм умер в субботу, 11 июля, через два дня после того, как ему исполнился 71 год. В офисе сенатора указали, что он скончался от "непродолжительной и внезапной болезни". Газета The Washington Post (WP), в свою очередь, сообщила, что причиной смерти политика стала остановка сердца.

Накануне Грэм вернулся из поездки на Украину, где встречался с Владимиром Зеленским.