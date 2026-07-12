Москва12 июл Вести.Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов в дом сенатора США Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), проводили ему сердечно-легочную реанимацию. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на аудиозапись переговоров на полицейской частоте.

Как пишет WP, экстренные медицинские службы получили вызов примерно в 20.30 в субботу по местному времени. Сообщалось, что помощь требовалась человеку с болью в груди в доме на Капитолийском холме, принадлежащем Грэму. Примерно через 25 минут сотрудники экстренных служб передали, что мужчине в доме проводят сердечно-легочную реанимацию и что у него сердечный приступ.

Газета также сообщает со ссылкой на фотографии очевидца, что примерно в 21.30 по местному времени из дома Грэма на носилках вынесли мужчину. После этого его доставили в больницу.

Сенатор умер в субботу, 11 июля. В его офисе сообщили, что смерть наступила после внезапной и непродолжительной болезни. При этом телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника аппарата сенатора, утверждает, что за день до этого у Грэма не было заметных признаков недомогания.

Незадолго до смерти Грэм вернулся из поездки на Украину, где провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. В четверг, 9 июля, сенатору исполнился 71 год.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью своего однопартийца. В публикации в соцсети Truth Social глава Белого дома написал, что Грэма будет очень не хватать.