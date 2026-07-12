Карасин: Грэм мало позитивного привнес в отношения России и США

Карасин прокомментировал вклад Грэма в отношения РФ и США Карасин: Грэм мало позитивного привнес в отношения России и США

Москва12 июл Вести.Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина в США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) привнес мало позитивного в российско-американские отношения. На это указал российский председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя смерть политика из США.

Кончина любого человека вызывает чувства соболезнования, сострадания, каким бы он с политической точки зрения ни был. Мы все-таки остаемся добрыми и гуманными людьми. Но, судя по той политике, которую отстаивал этот американский сенатор, он мало чего привнес позитивного в отношения между США и РФ сказал он в беседе с Лентой.ru

Сенатор уточнил, что тональность, которую Грэм использовал в последнее время, мешала нормальному развитию отношений между странами. Он также подчеркнул, что это лишь его "личное мнение".

Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни​​​. По данным NBC News, вечером 11 июля в экстренные службы поступило сообщение о сердечном приступе сенатора. Прибывшие на вызов медики госпитализировали политика, но спасти его не удалось.